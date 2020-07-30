Сбой произошел в работе Instagram

30 июля 2020, 22:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Downdetector
В четверг, 30 июля, в работе социальной сети Instagram произошел сбой. На неполадки в работе популярной платформы жалуются пользователи из разных стран мира, в частности, из Российской Федерации.
Уточняется, что чаще всего жалобы на сбой в работе Instagram поступают сегодня от жителей США, Германии, Великобритании, Италии, Швеции, Греции и Бразилии. В России о сбоях в основном сообщают москвичи и петербуржцы.
Подчеркивается, что большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (примерно 45%), 37% владельцев аккаунтов не могут опубликовать фото и видео в истории, а у порядка 16% не получается размещать публикации.
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