Instagram тайно следил за пользователями через фронтальную камеру

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27 июля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Пользователи Instagram выявили, что приложение активирует фронтальную камеру.

О такой «самоактивности» приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие версию, которая оповещает о том, включены камера, микрофон или нет. Кроме этого, пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто листали ленту.

Представители Instagram не стали отрицать произошедшее, и заявили, что «данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют». По словам специалистов, обеспечивающих работу платформу, приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет.