В работе Instagram произошел массовый сбой

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16 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Instagram, фото: pixabay.com

Проблемы в работе соцсети Instagram отмечены в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается сегодня на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки начались около 07:34 мск. На них пожаловались пользователи из США, Австралии, Чили, Индии и Перу. Небольшое количество жалоб поступило из России, в частности, из Москвы.

Проблемы появились со входом в соцсеть, 33% испытывают сложности с загрузкой и 7% жалуются на работу веб-сайта. Большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 66%).

На днях на устройствах американской компании Apple по всему миру произошел технический сбой.