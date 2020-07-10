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На устройствах Apple по всему миру произошел сбой

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Verge

На устройствах Apple по всему миру произошел сбой
айфон, pixabay.com

На устройствах американской компании Apple по всему миру произошел технический сбой. Согласно последней информации осведомленных источников, он был вызван неполадками в работе социальной сети Facebook.

Ранее пользователи iPhone и iPad сообщили в соцсетях о невозможности запустить ряд приложений, в частности, мессенджер Viber, Spotify, Pinterest и Tinder. После нажатия на иконку они открывались, однако буквально через несколько секунд "вылетали".

Окончательная причина сбоя пока не установлена, однако в первых отчетах сообщается, что неполадки в работе устройств повлек за собой сбой в функционировании Facebook SDK.

ЕТ

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