На устройствах Apple по всему миру произошел сбой

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10 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Verge

айфон, pixabay.com

На устройствах американской компании Apple по всему миру произошел технический сбой. Согласно последней информации осведомленных источников, он был вызван неполадками в работе социальной сети Facebook.

Ранее пользователи iPhone и iPad сообщили в соцсетях о невозможности запустить ряд приложений, в частности, мессенджер Viber, Spotify, Pinterest и Tinder. После нажатия на иконку они открывались, однако буквально через несколько секунд "вылетали".

Окончательная причина сбоя пока не установлена, однако в первых отчетах сообщается, что неполадки в работе устройств повлек за собой сбой в функционировании Facebook SDK.