Сбой произошел в работе WhatsApp

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19 июня 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Downdetector

WhatsApp, pixabay.com

В пятницу, 19 июня, в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Согласно последней информации, пользователи в разных странах мира столкнулись сегодня с проблемами в работе данной платформы.

Как сообщает портал Downdetector, отслеживающий сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, перебои начались в 18.53 по московскому времени, а наибольшее число неполадок в работе WhatsApp было выявлено в Великобритании, Нидерландах, Италии, Германии и Мексике.

На проблемы в функционировании мессенджера жаловались также в России, а именно в Москве, Воронеже и Екатеринбурге.