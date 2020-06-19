Сбой произошел в работе WhatsApp

В пятницу, 19 июня, в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Согласно последней информации, пользователи в разных странах мира столкнулись сегодня с проблемами в работе данной платформы.
Как сообщает портал Downdetector, отслеживающий сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, перебои начались в 18.53 по московскому времени, а наибольшее число неполадок в работе WhatsApp было выявлено в Великобритании, Нидерландах, Италии, Германии и Мексике.
На проблемы в функционировании мессенджера жаловались также в России, а именно в Москве, Воронеже и Екатеринбурге.