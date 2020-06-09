Массовый сбой произошел в работе Google и YouTube

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9 июня 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о массовом сбое в работе поисковой системы Google и платформы для просмотра видео YouTube. Отмечается, что с подобными проблемами столкнулись жители нескольких стран, наибольшее количество неполадок зафиксировано в США.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных Интернет-ресурсах, перебои в функционировании сервисов начались около 7.08 (мск). На сайте говорится, что 67% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском и 32% - со входом в учетную запись.

При этом 62% человек сообщили о проблемах с просмотром видео на YouTube, более 32% - с самим сайтом и 5% - с авторизацией.

Ранее эксперты объяснили, как определить, что аккаунт в соцсети взломали.