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Массовый сбой произошел в работе Google и YouTube

, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Массовый сбой произошел в работе Google и YouTube
фото: pixabay.com

Стало известно о массовом сбое в работе поисковой системы Google и платформы для просмотра видео YouTube. Отмечается, что с подобными проблемами столкнулись жители нескольких стран, наибольшее количество неполадок зафиксировано в США.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных Интернет-ресурсах,  перебои в функционировании сервисов начались около 7.08 (мск). На сайте говорится, что 67% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском и 32% - со входом в учетную запись.

При этом 62% человек сообщили о проблемах с просмотром видео на YouTube, более 32% - с самим сайтом и  5% - с авторизацией.

Ранее эксперты объяснили, как  определить, что аккаунт в соцсети взломали. 

БА
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