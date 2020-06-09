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Как определить, что аккаунт в соцсети взломали

, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Как определить, что аккаунт в соцсети взломали
Твиттер. Фото: pixabay.com

В современном мире люди хранят в соцсетях много конфиденциальной информации, потерять которую порой бывает крайне неприятно. Из-за этого особенно важно вовремя понять, что аккаунт взломали.

Адвокат Алим Бишенов объяснил, что основные признаки взломанного аккаунта не меняются вот уже на протяжении нескольких лет. При этом они одинаковы для любого устройства: смартфона, компьютера, планшета или другого гаджета.

Понять, что аккаунт взломан, можно, если вдруг в «друзьях» начали появляться незнакомые люди или же приходить подозрительные счета или же старый пароль от аккаунта вовсе не подходит. В таком случае устройству придется организовать полную проверку с последующим «лечением», предупреждает адвокат.

АБ

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