Поход в салон на маникюр спас жительницу Великобритании от рака легких

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30 июля 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

маникюр, pixabay.com

73-летняя жительница Великобритании узнала, что больна раком легких благодаря походу в салон красоты. Жительница графства Стаффордшир Джоан Мартиндэйл заметила, что ее ногти и пальцы изменили форму.

Впоследствии пожилая британка посетила салон. Мастер, которая каждый месяц делала клиентке маникюр и педикюр, также обратила внимание на то, что ногти женщины стали широкими, выпуклыми и волнистыми. Она порекомендовала Джоан незамедлительно обратиться к врачу.

Мартиндэйл последовала совету и прошла обследование. Рентген грудной клетки, КТ и ПЭТ-сканирование показали, что у пациентки рак легких. Она перенесла пятичасовую операцию, а затем начала проходить курс химиотерапии. Британка подчеркнула, что вечно будет благодарна мастеру за то, что та спасла ей жизнь.