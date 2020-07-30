В Минске прошел «самый массовый в истории страны» митинг - в поддержку Тихановской

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото: belsat.eu

Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской прошел сегодня на площади Бангалор в Минске. Мероприятие назвали самым массовым в истории страны.

По оценкам правозащитников не зарегистрированного властями центра "Весна", в нем принимали участие не менее 30 тысяч человек. Люди продолжали прибывать, выстраиваясь в очередь, чтобы пройти досмотр, на протяжении всего мероприятия.

В связи с задержанием россиян в Минске усилены меры безопасности: территория проведения митинга обнесена забором.

Сама Тихановская опоздала на митинг больше чем на два часа. В ее отсутствие на сцене выступали музыканты и родственники задержанных в ходе избирательной кампании граждан, которые признаны правозащитниками политзаключенными.

Отмечается, что в районе проведения митинга были проблемы со связью и интернетом. В четверг кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил, что власти заявляли кандидатам о возможности ограничения интернета в стране при необходимости, если увидят прямую угрозу безопасности страны.

Тихановская - жена Сергея Тихановского, которого не допустили до участия в выборах и арестовали по обвинению в нападении на сотрудника милиции. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о принадлежности Крыма.