В ходе перестрелки с угонщиком в Чикаго получили ранения двое полицейских

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30 июля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC

машина полиции, pixabay.com

В четверг, 30 июля, при задержании подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс) получили ранения два сотрудника полиции. Соответствующие данные предоставили в правоохранительных органах.

Известно, что во время задержания подозреваемый оказал полиции сопротивление и открыл огонь по правоохранителям. Двое полицейских получили ранение в бедро и шею, еще одному пуля попала в пуленепробиваемый жилет. Всех пострадавших госпитализировали.

Подозреваемому в угоне и нападении на правоохранителей скрыться не удалось, поскольку он также был ранен.