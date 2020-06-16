В Назрани в результате вооруженного конфликта погибли полицейский, росгвардеец и два местных жителя

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16 июня 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В Назрани в результате вооруженного конфликта погибли офицер полиции, сотрудник Росгвардии и двое местных жителей. Ранены во время перестрелки, возникшей после спора из-за земли, семеро человек. Источник "Интерфакс" назвал имена погибших полицейского и росгвардейца.

От огнестрельных ранений скончались участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат - водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии. Убиты двое гражданских лиц - участников конфликта.

Источники отметили, что все погибшие, кроме одного гражданского, являются родственниками. Также среди семерых раненых есть родственники клана Медовых.

Всего в конфликте участвовали до 15 человек, непосредственно дрались семеро из них. Со слов опрошенных, стреляли двое.

Причиной перестрелки в Назрани мог стать "земельный спор" между двумя родственниками. Каждый из участников конфликта собрал сторонников.

Следователем следственного отдела по городу Назрань СУ СКР по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц)".

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Ранее сообщалось о троих погибших.