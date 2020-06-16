В Ингушетии произошла перестрелка. Источники узнали о погибшем сотруднике полиции

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16 июня 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

пистолет, pexels.com

В Ингушетии сегодня произошла перестрелка в административном округе Альтиевский в Назрани. Источник в правоохранительных органах сообщил о гибели трех человек, в том числе сотрудника полиции.

Еще несколько человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данным источника ТАСС, один из раненных находится в крайне тяжелом состоянии.

В республиканском управлении Минздрава подтвердили информацию о троих погибших. Источник агентства в медицинских кругах сообщил, что раненных в перестрелке было четверо, двое из них - в реанимации.

По предварительным данным, конфликт начался из-за земельного спора, перерос в перестрелку.

Источник РИА Новости говорит о гибели четверых человек, в том числе полицейского. Вся информация об инциденте уточняется. Полиция проводит разбирательство.