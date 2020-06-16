В Ингушетии произошла перестрелка. Источники узнали о погибшем сотруднике полиции

В Ингушетии сегодня произошла перестрелка в административном округе Альтиевский в Назрани. Источник в правоохранительных органах сообщил о гибели трех человек, в том числе сотрудника полиции.
Еще несколько человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данным источника ТАСС, один из раненных находится в крайне тяжелом состоянии.
В республиканском управлении Минздрава подтвердили информацию о троих погибших. Источник агентства в медицинских кругах сообщил, что раненных в перестрелке было четверо, двое из них - в реанимации.
По предварительным данным, конфликт начался из-за земельного спора, перерос в перестрелку.
Источник РИА Новости говорит о гибели четверых человек, в том числе полицейского. Вся информация об инциденте уточняется. Полиция проводит разбирательство.