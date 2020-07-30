Более 10 млн человек в мире вылечились от COVID-19

В мире количество вылечившихся от коронавируса нового типа превысило к настоящему моменту 10 миллионов человек. Соответствующую информацию в четверг, 30 июля, предоставил Университет Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, в общей сложности в мире коронавирусом нового типа заразились 17 109 335 человек, скончался 668 801 пациент. 10 000 738 человек вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из медицинских учреждений.
Ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения объяснили, по какой причине в Европе в последнее время начали возникать новые вспышки COVID-19.
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