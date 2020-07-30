В ВОЗ объяснили, с чем связаны новые вспышки COVID-19 в Европе

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30 июля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг, 30 июля, объяснил, с чем связаны новые вспышки коронавирусной инфекции на территории Европы.

По словам гендиректора ВОЗ, молодые люди в ряде европейских стран и северном полушарии существенно снизили бдительность летом.

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что юноши, девушки и дети тоже подвержены заражению коронавирусом нового типа, поэтому им следует быть внимательными и осторожными во время пандемии COVID-19, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.