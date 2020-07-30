Бывший кандидат на пост президента США умер от COVID-19

Бывший кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Херман Кейн скончался от коронавируса нового типа. Об этом вечером в четверг, 30 июля, сообщил его представитель Дэн Калабриз.
74-летний Херман Кейн был госпитализирован 1 июля. Впоследствии выяснилось, что он заражен коронавирусной инфекцией.
В прошлом мужчина пережил рак 4-й стадии. Известно, что Кейн работал топ-менеджером в компаниях быстрого питания и руководителем в подразделениях ФРС. В 2011 году он баллотировался на пост президента США от республиканцев и даже лидировал в опросах, однако впоследствии оказался в центре скандала и вышел из гонки.
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