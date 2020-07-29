Умерла болевшая коронавирусом настоятельница монастыря в Нижегородской области

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Игумения Антония, фото: пресс-служба Нижегородской епархии

Настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря Антония (Миронова), у которой ранее выявили коронавирус, скончалась, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

В начале июля врачи нашли у настоятельницы коронавирус. После этого монастырь был закрыт для прихожан. В сообщении Нижегородской епархии отмечается, что матушка Антония "отошла ко Господу после продолжительной болезни". Более 15 лет своей жизни игуменья Антония отдала возрождению обители, сначала в должности старшей сестры, затем — настоятельницы.

Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, обитель обрела подворья. Матушка взяла опеку над детьми, которые остались без родителей. "В 2010 году, когда огнём были уничтожены окрестные села, матушка Антония организовала сбор вещей для людей, потерявших жильё, в монастыре кормили огнеборцев, которые защищали город и монастырь от надвигающейся угрозы", - говорится в сообщении.