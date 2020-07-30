Пожар вспыхнул на заводе по производству технических и медицинских газов на севере Франции

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30 июля 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AFP

тушение пожара, pixabay.com

Вечером в четверг, 30 июля, на заводе по производству технических и медицинских газов компании Air Liquide на севере Франции вспыхнул пожар. Об этом сообщили сегодня власти департамента Нор.

Согласно последней информации, на заводе, который относится к категории особо опасных химических объектов, во время пожара были слышны несколько взрывов. Известно, что, в частности, взорвалась автоцистерна, находившаяся на стоянке. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Огонь пытаются ликвидировать около восьмидесяти пожарных.

Отмечается, что как только в промышленном комплексе возник пожар, в городе Дуэ, расположенном неподалеку, была объявлена тревога. Граждан просят не покидать дома.