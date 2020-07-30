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Датский журналист рассказал о гиперзвуковом оружии России, перед которым «беззащитна НАТО»

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Berlingske

Датский журналист рассказал о гиперзвуковом оружии России, перед которым «беззащитна НАТО»
ракетные стрельбы в Баренцевом море, mil.ru

Журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль в четверг, 30 июля, рассказал о российском гиперзвуковом оружии в Арктике, против которого "абсолютно беззащитен" Североатлантический альянс.

Американской авиабазе Туле и Гренландии в целом нечего противопоставить российским ракетным комплексам "Кинжал", убежден журналист. 

Эмиль Роттбелль подчеркнул, что неизвестно, как далеко способна пролететь ракета, но несомненно одно – она при помощи своей скорости, точности попадания и минимум тысячекилометровому радиусу действия меняет баланс сил на территории Арктики.

Сотрудник газеты также напомнил о заявлении датского военного, который уверен, что Вашингтону следует непременно найти ответ "Кинжалам". Он полагает, что страны Запада являются "ключевой мишенью" российских гиперзвуковых комплексов.

ЕТ
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