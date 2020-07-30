Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американские самолеты

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30 июля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Су-27, mil.ru

Вечером в четверг, 30 июля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что истребитель Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики над Черным морем.

Экипаж российского истребителя, согласно последней информации ведомства, приблизился к воздушным объектам, которые оказались стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США и самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".

В Минобороны уточнили, что нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами допущено не было.