Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американские самолеты

Вечером в четверг, 30 июля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что истребитель Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики над Черным морем.
Экипаж российского истребителя, согласно последней информации ведомства, приблизился к воздушным объектам, которые оказались стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США и самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
В Минобороны уточнили, что нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами допущено не было.
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