Кортеж вице-президента США попал в ДТП в Пенсильвании
30 июля 2020, 19:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Кортеж вице-президента Соединенных Штатов Америки Майкла Пенса днем в четверг, 30 июля, попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась во время поездки по штату Пенсильвания.
Журналисты уточнили, что ДТП произошло на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани. В результате аварии упали два мотоциклиста из сопровождавшего Майкла Пенса эскорта. Сам вице-президент США вышел на место случившегося, позже туда приехала машина скорой помощи.
Отметим, что Пенс планирует выступить в городе Сомерсет, штат Пенсильвания, с речью об экономической политике администрации.
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