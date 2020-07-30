Кортеж вице-президента США попал в ДТП в Пенсильвании

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30 июля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вице-президент США Майк Пенс, Michael Reynolds/CNP/AdMedia

Кортеж вице-президента Соединенных Штатов Америки Майкла Пенса днем в четверг, 30 июля, попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась во время поездки по штату Пенсильвания.

Журналисты уточнили, что ДТП произошло на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани. В результате аварии упали два мотоциклиста из сопровождавшего Майкла Пенса эскорта. Сам вице-президент США вышел на место случившегося, позже туда приехала машина скорой помощи.

Отметим, что Пенс планирует выступить в городе Сомерсет, штат Пенсильвания, с речью об экономической политике администрации.