ВОЗ назвала страну, сохраняющую статус эпицентра передачи коронавируса
30 июля 2020, 19:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавирусной инфекции COVID-19.
Континенту "необходимо проделать большую работу", отметил Райан. "Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам, - добавил эксперт. - Но есть и определенные подвижки".
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