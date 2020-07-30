ВОЗ назвала страну, сохраняющую статус эпицентра передачи коронавируса

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30 июля 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Парагвай, фото: pixabay.com

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавирусной инфекции COVID-19.

Континенту "необходимо проделать большую работу", отметил Райан. "Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам, - добавил эксперт. - Но есть и определенные подвижки".

Южная Америка: нищета и мракобесие «помогают» распространению коронавируса ​.