Южная Америка : нищета и мракобесие «помогают» распространению коронавируса ​

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июля 2020, 01:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Covid-19 активно «порабощает» Новый Свет, включая Южную и Латинскую Америку. На сегодня число заражённых в Южной Америке почти достигает 3 миллиона (точное число – 2 941 141 чел). Почти 2 миллиона пациентов смогли побороть инфекцию и оправиться. 106 809 человек так и не сумели справиться с «уханьской пробиркой». Бой ещё далеко не окончен, а только начинается.

Впрочем, трагедия с самого начала была ожидаемой. Уровень жизни в Латинской и Южной Америках никогда не внушал оптимизма. Континент давно превратился во вторую Африку, только властвуют здесь уже не темнокожие диктаторы, а индейско-испанские метисы. Политика вождизма и тоталитарных идей остаётся почти такой же, как на «чёрном материке». Простые люди абсолютно бесправны и лишены каких-либо привилегий. Соответственно, с трудоустройством здесь проблемы почти у каждого рядового обывателя. Ещё повезло, если работать приходится в государственной фирме. Многие представители частного сектора в этих местах едва ли не напрямую связаны с криминальными баронами. То, что показывают в бразильских и мексиканских сериалах – крайне далеко от правды. Большей части местного населения приходится здесь не жить, а выживать. Вот почему коронавирусное распространение в этих землях и получило широкие масштабы.

В Бразилии, где ситуация одна из самых наихудших, всё случилось по вине президента Болсонару. Нынешний глава государства не слишком серьёзно отнёсся к заболеванию, посчитав его за очередной грипп. Никто и подумать не мог, что «какая-то там китайская зараза» окажется куда опаснее, чем Лихорадка Эбола. В итоге, Бразилия пожинает свои плоды. Каждый день там заражаются и умирают люди. Особо худшая ситуация наблюдается в трущобах и фавелах, где люди вынуждены отчаянно бороться за жизнь без всяких вирусов. Даже несмотря на некоторые карантинные правила, многие местные продолжали их нарушать. Ведь зарабатывать на жизнь где-то нужно. То же самое можно сказать и про другие страны с худшим уровнем жизни. Если в столичных секторах уровень здравоохранения ещё приемлемый, то в фавелах и сельской местности медицина и вовсе отсутствует. Индейские племена до сих пор продолжают лечиться колдовством и травами. Лихорадка и малярия в этих местах – абсолютная норма. Она и без «ковида» выкашивает сотни тысяч людей в год, не щадя ни стариков, ни молодых.

Многие правительства так и не пошли на должные выплаты населению. В итоге люди остались перед выбором – сидеть дома и умирать от голода или подвергнуть себя риску, но что-нибудь заработать. Большинство предпочитало всё-таки зарабатывать себе на хлеб. У многих людей имеются огромные семьи, которые надо содержать. Порою детей бывает по 5 или по 6, и всем нужно хоть как-то кормиться. В диктаторской Венесуэле почти всё население живёт в ужасающих условиях, отчаянно борясь с наркодилерскими картелями. Как бы Николас Мадуро ни заявлял про его «любовь» к соотечественникам, поступки его доказывают обратное. Он отлично сдружился с Китаем, который вероятно виновен во всём сложившемся кошмаре, и ни капли не обезопасил население от заразы. Коронавирус нашёл своих жертв даже в Венесуэльском правительстве.

К сожалению, подобных диктаторских государств в Южной Америке совсем немало. Никто из этих властителей всерьёз не заинтересован в выживании своего населения. Большинство лидеров предпочитают лишь собственное благополучие. Они обладают несметными богатствами, которые бы позволили им улучшить хотя бы сферы здравоохранения. Но за все прошедшие годы, эти люди так и не удосужились позаботиться о простых гражданах. В этих странах активно занижается статистика заболевших и умерших. Не исключено, что инфицированных там гораздо больше, чем во всех официальных сводках. Ситуация в Южной Америке всё ещё остаётся катастрофической и внушает страх. Пожалуй, сейчас нашествие «ковида» всерьёз напоминает пандемию испанского гриппа, случившуюся в начале 20-го века.