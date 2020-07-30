Пушков оценил «предложение» Трампа о переносе выборов в США
30 июля 2020, 19:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг, 30 июля, прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа перенести выборы в стране.
Пушков отметил, что Трамп задумался о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса нового типа, поскольку всеобщее голосование по почте сделает избирательный процесс "самым жульническим и неточным" за всю историю.
Сенатор полагает, что оппоненты американского лидера выступят против такой идеи. Алексей Пушков убежден, что Вашингтону следует готовиться к "скандальным и спорным" выборам, исход которых является непредсказуемым.
Напомним, ранее в штабе Дональда Трампа назвали его заявление о переносе выборов риторическим.
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