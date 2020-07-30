Папа Римский впервые назначил россиянина епископом

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30 июля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

папа Римский, Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency

Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин. Соответствующую информацию предоставил в четверг канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский.

Сообщается, что священника Николая Дубинина епископом-помощником архиепархии назначил Папа Римский Франциск. Подчеркивается, что в новейшей истории католической церкви в России епископом впервые стал этнический русский.

Известно, что Николай Дубинин родился 27 мая 1973 года в городе Новошахтинске Ростовской области. В 1990 году он стал студентом филологического факультета Ростовского государственного университета (сейчас он называется Южный федеральный университет). В 1993 году будущий епископ поступил в католическую высшую духовную семинарию "Мария - Царица Апостолов" в Москве, в годом позже вступил в орден францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных. Торжественные постоянные обеты Николай Дубинин принес 3 октября 1998 года в Москве. 24 июня 2000 года он был рукоположен в священники в московском кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, а позже исполнял обязанности настоятеля монастыря святого Антония Чудотворца в Петербурге.