Папа Римский огорчен решением Эрдогана сделать мечеть из православного храма

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12 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Ватикан выразил сожаление по поводу решения президента Турции. Реджеп Эрдоган распорядился превратить в мечеть собор Святой Софии. Это не просто православный храм. Он входит в список всемирного наследия, который охранялся ЮНЕСКО.

Ватиканская газета L'Osservatore Romano опубликовала реакцию различных стран на решение Реджепа Эрдогана. Тот осуществил скандальнейшее политическо-религиозное покушение на собор Святой Софии. Президент Турции постановил сделать из православного храма и памятика всемирного наследия работающую мечеть.

«Мои мысли летят в Стамбул. Я думаю об Айя-Софии. Я очень огорчен», — заявил Папа Римский. Это была первая реакция Ватикана на скандальное событие.

Айя-София - теперь так называется бывший Собор Святой Софии. До недавнего времени это был центр притяжения туристов со всего мира, как исторический памятник. Был построен в VI веке и считался символом золотого века Византии.

Тем временем Эрдоган уже объявил, что мусульманские молитвы в новой мечети начнутся 24 июля. С чем именно можно связать эту выходку официальной Анкары предположить сложно. Может быть, Эрдоган решил показать себя на арене внешней политики. А может быть, он просто хочет сравняться с Ататюрком, который для турков является легендой. Именно при Мустафе Кемале Ататюрке собору Святой Софии был присвоен статус музея.

Международный скандал ударил по имиджу российского казачества. Казаки публично ассоциируют себя с Православием. Корреспондент АН не нашел никакой реакции Всероссийского казачьего общества на решение Эрдогана перевратить православную святыню в мечеть.

В последней новости на сайте упомнятой организации рассказывается о том, что выпускники первого казачьего университета получили дипломы. Она датирована 10 июля. Как раз в этот день Эрдоган и превратил древнейшую православную святыню в мечеть.

Настоящие казаки в подобных случаях собирали сход, на котором принимали настоящее казачье решение. Молчат только косплееры. Но косплееры только носят костюмы полюбившихся героев.