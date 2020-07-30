Майк Помпео оценил способность США «сдерживать» Россию

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30 июля 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во время слушаний в Конгрессе днем в четверг, 30 июля, дал оценку способности Вашингтона "сдерживать" Москву.

По словам Помпео, решение властей США о выводе почти 12 тысяч военных с территории Германии и их передислокации в другие европейские страны, состоящие в НАТО, не окажут никакого влияния на способность американской стороны сдерживать Россию.

Госсекретарь уточнил, что российская сторона якобы видит угрозу в подобных действиях Вашингтона, поскольку американские солдаты будут переброшены ближе к границам РФ. "Я уверен... мы полностью способны делать это", – подчеркнул Майк Помпео, имея в виду "сдерживание" Москвы.