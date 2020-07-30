Роухани заявил, что Иран достиг пика эпидемии коронавируса
30 июля 2020, 16:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Иране число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 300 тысяч.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна достигла пиковых значений распространения коронавирусной инфекции, при этом подавляющая часть провинций страны, по его словам, уже преодолела пик эпидемии.
В Иране с населением более 83 млн человек зарегистрировано наибольшее количество случаев инфицирования на Ближнем Востоке. Показатели смертности среди ковид-пациентов также самые высокие – 16 569.
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