В Иране заявили о наступлении второй волны коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Ирана Хасан Роухани. Фото: kremlin.ru

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна пройдет вторую волну коронавируса.

По словам главы государства, первая волна затронула северные и центральные части, в то время как вторая волна, начавшаяся в середине мая, в большей степени ударила по южным районам страны.

Отмечается, что ранее иранские власти говорили, что страна по-прежнему переживает первую волну COVID-19, несмотря на рост распространения коронавируса по всей стране.

Сейчас в Иране выявлено более 262 тысячи случаев заражения COVID-19.