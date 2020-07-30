Москва призывает ЕС обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма

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30 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев днем в четверг, 30 июля, призвал Европейский Союз обратить внимание на действия Украины по перекрытию водоснабжения Крыма.

Зайцев предложил ЕС вместо "ретрансляции голословных обвинений Украины в адрес РФ" обратить должное внимание на анигуманные действия Киева по перекрытию как водоснабжения, так и энергоснабжения полуострова.

Замдиректора департамента информации и печати также заметил, что российская сторона обратила внимание на то, что в европейской внешнеполитической службе выступили против закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи 20 июля текущего года. По словам Алексея Зайцева, Москва рассматривает подобные заявления как очередную попытку вмешательства в дела другого государства.