Москва призывает ЕС обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев днем в четверг, 30 июля, призвал Европейский Союз обратить внимание на действия Украины по перекрытию водоснабжения Крыма.
Зайцев предложил ЕС вместо "ретрансляции голословных обвинений Украины в адрес РФ" обратить должное внимание на анигуманные действия Киева по перекрытию как водоснабжения, так и энергоснабжения полуострова.
Замдиректора департамента информации и печати также заметил, что российская сторона обратила внимание на то, что в европейской внешнеполитической службе выступили против закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи 20 июля текущего года. По словам Алексея Зайцева, Москва рассматривает подобные заявления как очередную попытку вмешательства в дела другого государства.
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