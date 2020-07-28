Евросоюз пока не откроет границы для России до середины августа

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание Еврокомиссии, Брюссель. Фото: Pixabay

Евросоюз, скорее всего, не откроет свои границы для России до середины августа. Совет ЕС готовит обновленный список государств, с которыми страны союза могут открыть границы в ближайшее время. "Белый список" в Брюсселе огласят до конца июля, а потом его пересмотрят уже в середине августа.

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал он.

Источник дипмиссии одной из стран Евросоюза рассказал, что в перечень стран сейчас входят 13 стран, вряд ли будет расширен, а возможно, будет даже сокращен. В ЕС работают над ним.

Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран плюс Китай. В отношении последнего было сформулировано условие взаимности, но власти КНР пока не подтвердили открытие своих границ для граждан стран Евросоюза.

Россия открывает авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.