Молдавский дипломат предлагает считать Приднестровье оккупированным Россией

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30 июля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Памятник в Тирасполе. Фото: Pixabay

Кишинев должен объявить Приднестровье зоной, оккупированной Россией.

Об этом заявил молдавский дипломат Михай Грибинча, который ранее был послом Молдавии в Румынии, а также в Бельгии и при НАТО.

По его словам, есть несколько решений Европейского суда по правам человека, которые признают РФ стороной конфликта, а также «тот факт, что Приднестровьем управляет Россия».

Грибинча предлагает обсудить с Россией возможную денонсацию соглашения от 1992 года, которое предусматривает создание миротворческих сил в нынешнем формате.