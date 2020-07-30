В Румынии число заразившихся коронавирусом преодолело рубеж в 45,5 тысяч
30 июля 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1356 и составило в общей сложности 49 591.
В стране с 15 мая перестал действовать режим ЧС, на смену власти которому режим повышенной готовности – он будет действовать до 16 августа. Кроме этого, все жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всего в Румынии от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений скончались 2304 человека, более 26,6 тысячи пациентов выздоровели.
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