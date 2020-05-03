Бессарабский кризис. Коронавирусная ситуация в Румынии

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3 мая 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Covid-19 по-прежнему не останавливается. Эпидемия проникла уже почти в каждую страну мира. Румыния – далеко не исключение.



Ещё с 16 марта там объявили режим ЧС. До этого были отменены авиасообщения с «опасными» странами Европы, такими как Италия и Испания. В самой Румынии были закрыты школы, детские сады и многие другие учреждения, включая рестораны, заведения общепита и торговые центры. По всей стране был введён комендантский час. На улицах появлялись не только полицейские, но и военные. Пожилым старше 65 не разрешили выходить на улицу без крайней необходимости. Но всё же идеи о полной изоляции стариков в домах никто не поддержал.



Сейчас коронавирусная ситуация в Румынии прогрессирует. О скорой победе над Covid-19 пока не говорят. С каждым днём выявляются всё новые и новые заражённые. На данный момент число инфицированных зашкаливает за 13 000, точное число – 13 163. Умерло 780 человек, и в основном это пожилые, инвалиды или те, у кого ослабленное здоровье, ввиду других заболеваний. Число выздоровевших приближается к 5000. На сегодня вылечилось уже 4869 человек. У большинства людей заболевания проходили в лёгкой форме или вообще бессимптомной. Редкое количество заболевших даже не замечало недомогания. К аппаратам ИВЛ остаются подключёнными 255 человек. По словам президента Румынии, карантинные меры могут отменить уже после 15 мая, но это произойдёт только в случае улучшения ситуации с заражёнными.