Эрдоган заявил о готовности завещать будущим поколениям новые победы
30 июля 2020, 13:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Турция полна решимости довести до победного конца борьбу, которую она ведет во многих регионах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении по случаю Курбан-байрама.
По словам турецкого лидера, предстоящий август в истории турецкого народа традиционно считается месяцем побед. «Мы готовы завещать будущим поколениям новые исторические достижения и победы», — сказал он.
Эрдоган обратил внимание на возобновление намазов в мечети Айя-София в Стамбуле, заявив, что «мы ни на минуту не промедлим, отстаивая суверенные права Турции».
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