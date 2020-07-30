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Эрдоган заявил о готовности завещать будущим поколениям новые победы

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эрдоган заявил о готовности завещать будущим поколениям новые победы
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru

Турция полна решимости довести до победного конца борьбу, которую она ведет во многих регионах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении по случаю Курбан-байрама.

По словам турецкого лидера, предстоящий август в истории турецкого народа традиционно считается месяцем побед. «Мы готовы завещать будущим поколениям новые исторические достижения и победы», — сказал он.

Эрдоган обратил внимание на возобновление намазов в мечети Айя-София в Стамбуле, заявив, что «мы ни на минуту не промедлим, отстаивая суверенные права Турции».

ДВа

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