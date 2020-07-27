Современная Турция движется в тартарары

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27 июля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: manzal.livejournal.com

С экономикой у Турции было плохо еще до пандемии, а теперь стремительное движение республики к финансовому, а соответственно и политическому краху, становится очевидным даже для далеких от аналитики граждан.

Кредиты от бывших союзников временно, но положение спасают, однако вечно так продолжаться не может — бюджетный и внешний дефицит растет день ото дня. Эрдоган уже потерял либеральную поддержку, а рейтинг Партии справедливости и развития (ПСР) продолжает падать. Открытие собора Святой Софии в качестве мечети на этом фоне видится попыткой пустить пыль в глаза избирателям, укрепив религиозно-консервативную националистическую базу.

Но поможет ли Эрдогану трюк с Айя-Софией пережить следующие выборы?

Что-то подсказывает, что слова о подавляющем числе турок, выступающих за Софию-мечеть, сильно преувеличены. Еще год назад Эрдоган сам признавал, что Айя-София не заполняется верующими, но за год, по всей видимости, многое успело измениться, и настало время пойти с козырей.

Современный турецкий султан так заигрался в войну, что не замечает серьезнейшего кризиса внутри страны

Коллеги Эрдогана по партийному цеху уже постепенно отпочковываются от теряющей политический вес ПСР и вполне могут бросить ему вызов в 2023 году. Выборы мэра Стамбула, где, несмотря на вмешательство со стороны ПСР, победил кандидат от оппозиции, лишь подтверждают плачевное положение нынешнего президента республики.