Принц Уильям рассказал о своем самом странном подарке для Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям рассказал о начале отношений с Кейт Миддлтон и о самом странном подарке, который когда-либо преподносил своей возлюбленной.
Уильям признался, что, когда ухаживал за Кейт, то не скупился на подарки. При этом принц отметил, что порой сюрпризы оказывались крайне странными – даже он сам не всегда мог объяснить, почему остановил выбор на той или иной вещи.
Самым странным подарком стал бинокль. «Я почему-то подарил жене бинокль… Тогда подарить бинокль по какой-то причине казалось хорошим решением», - поделился Уильям. Он отметил, что хоть Кейт и удивилась выбору, но приняла сюрприз с благодарностью.
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