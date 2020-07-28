Какова вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

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28 июля 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: соцсети

В Великобритании королевские эксперты оценили шансы на то, что принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, захотят вернуться в страну из США, где они живут в настоящее время.

Знаменитая пара готовит к выходу в свет новую книгу «В поисках свободы». По мнению экспертов, публикация может окончательно «разнести в клочья» все шансы на возвращение Гарри и Меган в Великобританию. При этом некоторые специалисты склоняются к мысли, что королевская семья всегда будет готова принять принца и его супругу. Не исключается и тот вариант, при котором обсуждение их статуса еще не завершено окончательно.