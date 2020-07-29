Военные Сирии нашли человеческие органы в лаборатории террористов

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29 июля 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: SANA

флаг Сирии, фото: shutterstock.com

Укрытие террористов, в котором хранились человеческие органы было обнаружено военнослужащими сирийской армии в провинции Идлиб. Примитивную медицинскую лабораторию нашли в деревне Аль-Гадфа в районе Маарат-ан-Нуман.

В лаборатории сирийские военные увидели множество прозрачных емкостей с человеческими органами, помещенными в раствор хлороформа, на сосудах были надписи с именами. Среди находок оказались голова, сердца, лёгкие, печень, почки и другие органы. Кроме того, в доме, в котором находилась лаборатория, были обнаружены списки людей, в которых содержалась информация об их здоровье, а также множество брошюр и религиозных книг, используемых террористами для вербовки. По данным журналистов, преступники крадут человеческие органы на продажу для финансирования своей деятельности.

Ранее стало известно, что на территории Сирии сняли на видео дивизион ПВО России, о существовании которого в министерстве обороны страны не сообщали.