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В Сирии сняли на видео дивизион ПВО России, о существовании которого официально не сообщалось

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии сняли на видео дивизион ПВО России, о существовании которого официально не сообщалось
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

На территории Сирии сняли на видео дивизион ПВО России, о существовании которого в министерстве обороны страны не сообщали. Данный ролик появился некоторое время назад в одном из каналов в мессенджере Telegram.

Согласно предположениям, выдвинутым в средствах массовой информации, дивизион, расположенный в провинции Хомс, может быть вооружен комплексами «Тор», «Панцирь» и некоторыми другими системами. Какая задача возложена на данные средства ПВО, пока неизвестно.

Ранее в среду сообщалось, что в интернет попали фотографии российской артиллерии, атакующей позиции представителей бандформирований в провинции Идлиб.

ДЦ

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