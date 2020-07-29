В Белоруссии разъяснили меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией
29 июля 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский прокомментировал усиление оперативного прикрытия государственных границ, в том числе с Российской Федерацией.
«Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны… Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент», - пояснил он.
Бычковский отметил, что данные действия нельзя трактовать как закрытие границ с Россией: «Создание заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси».
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