В Белоруссии разъяснили меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией

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29 июля 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Белоруссии, pixabay.com

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский прокомментировал усиление оперативного прикрытия государственных границ, в том числе с Российской Федерацией.

«Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны… Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент», - пояснил он.

Бычковский отметил, что данные действия нельзя трактовать как закрытие границ с Россией: «Создание заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси».

Напомним, что посольство РФ в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян.