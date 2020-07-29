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Коронавирусом заразились больше 17 миллионов человек

, 19:56 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше 17 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся превысило отметку в 17 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным заразившихся коронавирусом насчитывается 17 025 617 человек. Умерли 665 947, вылечились 10 537 240.

Лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Россия и ЮАР делят четвертое и пятое места.

О том, что количество заразившихся коронавирусом приближается к психологической отметке рассказывалось некоторое время назад. Это произошло уже спустя несколько часов после предыдущей публикации.

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