Коронавирусом заразились почти 17 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом приближается к 17 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.

Скорее всего, очередная психологическая отметка в 17 миллионов заразившихся будет преодолена уже к ночи. Теперь в среднем за сутки заражаются по 250 тысяч человек. На данный момент заразились 16 924 479. Но с начала суток насчитываться только 40 тысяч новых диагнозов. Значит уже через несколько часов отметка в 17 миллионов будет преодолена.

Первое место коронавирусной таблицы удерживают Соединенные Штаты. Там насчитывается уже 4 498 887 заразившихся. За сутки в США заражаются по 65 – 75 тысяч человек. И значит к вечеру американские медики зафиксируют очередной рекорд. Заразившихся в США будет насчитываться больше 4,5 миллионов.

На втором месте Бразилия. На третьем — Индия. Четвертое и пятое места делят ЮАР и Россия. В этих двух странах ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась. В нашей стране количество ежедневных диагнозов снизилось до 5,5 тысяч человек.

Медики ЮАР еще неделю назад в среднем устанавливали по 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Однако уже несколько дней этот показатель держится на уровне 7 — 8 тысяч.