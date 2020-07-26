В США начали прекращать лечить безнадежно больных коронавирусом

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26 июля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

В одной из больниц в штате Техас ввели понятие «группа смерти». В нее включают безнадежно больных коронавирусом. Врачи отказываются их лечить и отправляют умирать домой. Об этом сообщила британская the Guardian.

Появление скандальной «группы смерти» спровоцировала тяжелая ситуация с коронавирусом. Врачей не хватает. Теперь они решают каких пациентов еще могут спасти, а кто обречен. Их отправляют умирать домой.

«Врачи Мемориальной больницы округа Старр, единственной больницы в округе Старр, получили рекомендации по оказанию неотложной помощи, чтобы решить, каких пациентов Covid-19 они будут лечить, а каких отправят домой, потому что они, скорее всего, умрут», — сообщила газета the Guardian: «Комитет формируется для облегчения ограниченных медицинских ресурсов больницы, чтобы врачи могли сосредоточиться на пациентах с более высокими показателями выживаемости».

В Соединенных Штатах самая тяжелая ситуация с коронавирусом в мире. О нехватке врачей там заявлялось еще пару недель назад. Региональные власти уже заявляли, что у них хватает ресурсов, чтобы построить новые здания для больниц. Но толку от этого нет. Потому что нет врачей, которые будут работать в этих больницах.