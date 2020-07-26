В Ватикане от коронавируса вылечились все

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Ватикан успешно справился с пандемией. Там от коронавируса вылечились все. Таковы данные ресурса Worldometers.

За всю историю нынешней пандемии в Ватикане заболели 12 человек. Они уже все вылечились. В городе-государстве живет 801 человек. И этот показатель в 12 человек был крайне высок. Ни одной смерти от коронавируса там не было.

Помимо Ватикана еще два государства полностью избавились от пандемии: Остров Мэн и Сан-Марино.

Европейскими лидерами коронавирусной статистики являются Россия, Румыния и Украина. В этих странах средний суточный показатель превышает тысячу человек. В остальных счет идет на сотни.

В мире лидером остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Индия. Россия и ЮАР делят четвертое — пятое места.

Накануне количество заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 16 миллионов человек. По последним данным от COVID-19 умерли 648 477 человек. Вылечились 9 914 063 человека.

# Страна Total

Cases New

Cases Total

Deaths Total

Recovered Весь мир 16,205,503 +257,789 648,477 9,914,063 1 США 4,315,709 +67,413 149,398 2,061,692 2 Бразилия 2,396,434 +48,234 86,496 1,617,480 3 Индия 1,387,481 +48,472 32,119 886,282 4 Россия 806,720 +5,871 13,192 597,140 5 ЮАР 434,200 +12,204 6,655 263,054