В Ватикане от коронавируса вылечились все

Ватикан успешно справился с пандемией. Там от коронавируса вылечились все. Таковы данные ресурса Worldometers.
За всю историю нынешней пандемии в Ватикане заболели 12 человек. Они уже все вылечились. В городе-государстве живет 801 человек. И этот показатель в 12 человек был крайне высок. Ни одной смерти от коронавируса там не было.
Помимо Ватикана еще два государства полностью избавились от пандемии: Остров Мэн и Сан-Марино.
Европейскими лидерами коронавирусной статистики являются Россия, Румыния и Украина. В этих странах средний суточный показатель превышает тысячу человек. В остальных счет идет на сотни.
В мире лидером остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Индия. Россия и ЮАР делят четвертое — пятое места.
Накануне количество заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 16 миллионов человек. По последним данным от COVID-19 умерли 648 477 человек. Вылечились 9 914 063 человека.
|
#
|
Страна
|
Total
|
New
|
Total
|
Total
|
Весь мир
|
16,205,503
|
+257,789
|
648,477
|
9,914,063
|
1
|
США
|
4,315,709
|
+67,413
|
149,398
|
2,061,692
|
2
|
Бразилия
|
2,396,434
|
+48,234
|
86,496
|
1,617,480
|
3
|
Индия
|
1,387,481
|
+48,472
|
32,119
|
886,282
|
4
|
Россия
|
806,720
|
+5,871
|
13,192
|
597,140
|
5
|
ЮАР
|
434,200
|
+12,204
|
6,655
|
263,054