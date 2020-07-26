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В Ватикане от коронавируса вылечились все

, 10:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Ватикане от коронавируса вылечились все
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Ватикан успешно справился с пандемией. Там от коронавируса вылечились все. Таковы данные ресурса Worldometers.

За всю историю нынешней пандемии в Ватикане заболели 12 человек. Они уже все вылечились. В городе-государстве живет 801 человек. И этот показатель в 12 человек был крайне высок. Ни одной смерти от коронавируса там не было.

Помимо Ватикана еще два государства полностью избавились от пандемии: Остров Мэн и Сан-Марино.

Европейскими лидерами коронавирусной статистики являются Россия, Румыния и Украина. В этих странах средний суточный показатель превышает тысячу человек. В остальных счет идет на сотни.

В мире лидером остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Индия. Россия и ЮАР делят четвертое — пятое места.

Накануне количество заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 16 миллионов человек. По последним данным от COVID-19 умерли 648 477 человек. Вылечились 9 914 063 человека.

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Страна

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

Total
Recovered

Весь мир

16,205,503

+257,789

648,477

9,914,063

1

США

4,315,709

+67,413

149,398

2,061,692

2

Бразилия

2,396,434

+48,234

86,496

1,617,480

3

Индия

1,387,481

+48,472

32,119

886,282

4

Россия

806,720

+5,871

13,192

597,140

5

ЮАР

434,200

+12,204

6,655

263,054
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