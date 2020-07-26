Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 16 млн. человек
26 июля 2020, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 26 июля 16 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Известно: всего COVID-19 заболели 16 046 986 человек, из них 644 582 скончались. Больше всего выявленных случаев инфицирования приходятся на США, затем идет Бразилия и Индия.
В РФ с начала пандемии зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 пациентов, умерли 13 192.
Ранее сообщалось: в КНДР обнаружили первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию.
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