Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 16 млн. человек

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26 июля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус.Фото: pixabay.com

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 26 июля 16 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Известно: всего COVID-19 заболели 16 046 986 человек, из них 644 582 скончались. Больше всего выявленных случаев инфицирования приходятся на США, затем идет Бразилия и Индия.

В РФ с начала пандемии зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 пациентов, умерли 13 192.

Ранее сообщалось: в КНДР обнаружили первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию.