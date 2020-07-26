В КНДР обнаружили первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию

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26 июля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Маска. Фото: pixabay.com

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирус на территории страны. Об этом рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи.

COVID-19 подозревают у человека, вернувшегося из Южной Кореи 19 июля после «незаконного пересечения демаркационной линии». У мужчины наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации. Он заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения вируса.

По официальным данным, сейчас в регионе не зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом нового типа.

Ранее сообщалось: в Казахстане за минувшие сутки диагностировали более 1,4 тысячи новых случаев COVID-19.