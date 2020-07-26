В Казахстане за минувшие сутки диагностировали более 1,4 тысячи новых случаев COVID-19

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26 июля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Казахстане за минувшие сутки зафиксированы 1 494 случаев коронавируса. Об этом рассказала межведомственная комиссия.

С начала пандемии в регионе число выздоровевших от COVID-19 пациентов превышает 51,8 тысячи, всего в стране выявлены 610 летальных исходов.

Известно, что наибольшее число новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией диагностировано в Алма-Ате - 173 и Нур-Султане – 284.

Ранее сообщалось: министерство здравоохранения России рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции в преддверии осени.