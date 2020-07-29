В США рассказали, как Германия стала ключевой мишенью для России и Китая

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29 июля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Шредер в Бундестаге выступил с докладом о "Северном потоке-2" на фото globallookpress.com/ Kay Nietfeld

Германия находится на переднем крае новой холодной войны. Ей угрожают Россия и Китай. Такую картину мира нарисовал американский телеканал Fox news. О реальных угрозах, с которыми на Берлин обрушился Вашингтон, американские журналисты не рассказали.

Россия угрожает Германии политически, Китай экономически. Об этом говорится в докладе одного из британских аналитических центров. Его процитировали американские журналисты.

«Деятельность России в значительной степени носит политический характер, которая пытается подорвать доверие общественности к демократическим институтам», — сообщил телеканал Fox news: «Китай был сосредоточен в основном на экономических активах. Эта комбинация поставила Германию на передовую линию новой холодной войны».

Утверждается, что Москва несет кибернетические угрозы. А Пекин использует экономическое оружие, скупив ряд немецких активов.

Впрочем, все это лишь выводы аналитиков. Они основаны на фейковых новостях, которые шиты белыми нитками и не подтверждаются в жизни.

Про реальные угрозы, которыми отличились Соединенные Штаты, в докладе не говорится. Некоторое время назад Вашингтон пригрозил санкциями всем, кто участвует в проекте «Северный поток—2». Он интересен Германии и не выгоден США ни политически, ни экономически.