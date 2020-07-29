В Нью-Йорке власти хотят проверить трамповских федералов из-за ареста

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29 июля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

одна из акций в США на фото globallookpress.com/ Bruce Cotler

Власти финансовой столицы Соединенных Штатов обеспокоены действиями федералов. Те задержали девушку на митинге. Арест не был похож на ограниченный рамками закона.



Федералы прибыли в Нью-Йорк для противостояния акциям протеста. Некоторое время назад Трамп выступил с анонсом, похожим на объявление спецоперации. И судя по всему, она действительно началась.

Причем началась спецоперация на территории всех страны. Нью-Йорк не упоминался. Но федералы туда заехали. Они провели задержание одной из активисток.

«Она разыскивалась за повреждение полицейских камер в парке мэрии и вокруг него», — заявил департамент полиции Нью-Йорка: «При задержании использовались полицейские машины без опознавательных знаков для эффективного обнаружения разыскиваемых подозреваемых».

При задержании не только использовалась «неопознанная полицейская машина». Его и в целом проводили «неопознанные силовики». Задержание попало на видео. В кадре можно разглядеть, как люди в штатском утаскивают девушку, а полицейские выступают, как подкрепление.

В местном парламенте назвали эти действия чрезвычайно тревожными. Кроме того, в городе звучат призывы провести независимую проверку, почему фургон без опознавательных знаков, полный офицеров, находился рядом с мирным протестом.

Ранее мэр Нью-Йорка грозился привлечь Дональда Трампа к ответственности, если тот направит федералов в город.