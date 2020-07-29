В Нидерландах решили поменять асфальт на траву

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29 июля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Власти нидерландского города Арнем решили заменить 10 процентов асфальта травяным покрытием. Таким образом муниципалитет решил подготовиться к глобальному потеплению.

В Арнеме уже начали раскапывать асфальтовые дороги. Вокруг оживленных торговых районов создают тенистые зоны. Таким образом муниципалитет решил ответить на угрозу глобального потепления.

«В соответствии с 10-летним планом развития города, обнародованным в среду, предлагается новая планировка, чтобы лучше подготовить жителей к экстремальным погодным условиям, таким как ливни, засухи и сильная жара», — сообщает западная пресса.

Муниципалитет постановил заменить десять процентов асфальта на травяное покрытие. Оно лучше рассеивает тепло. А кроме того более эффективно справляется с поглощением осадков. Городские власти хотят, чтобы 90 процентов дождей уходило в землю, а не стекало в канализацию.