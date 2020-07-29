В Нидерландах решили поменять асфальт на траву

Власти нидерландского города Арнем решили заменить 10 процентов асфальта травяным покрытием. Таким образом муниципалитет решил подготовиться к глобальному потеплению.
В Арнеме уже начали раскапывать асфальтовые дороги. Вокруг оживленных торговых районов создают тенистые зоны. Таким образом муниципалитет решил ответить на угрозу глобального потепления.
«В соответствии с 10-летним планом развития города, обнародованным в среду, предлагается новая планировка, чтобы лучше подготовить жителей к экстремальным погодным условиям, таким как ливни, засухи и сильная жара», — сообщает западная пресса.
Муниципалитет постановил заменить десять процентов асфальта на травяное покрытие. Оно лучше рассеивает тепло. А кроме того более эффективно справляется с поглощением осадков. Городские власти хотят, чтобы 90 процентов дождей уходило в землю, а не стекало в канализацию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.